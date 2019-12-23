2019-12-23T15:02:07+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих

Они вскрыли машину с помощью специального устройства
Мария Трапезникова
Поделиться:
Автомобиль стоит порядка 1,3 миллиона рублейАвтомобиль стоит порядка 1,3 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге двух местных жителей 22 и 24 лет отправили под суд. Их обвиняют в краже дорогой иномарки. С помощью специального устройства, которое дистанционно открывает дверные замки у машины и запускает двигатель, молодые люди угнали автомобиль Mazda CX5 стоимостью 1,3 миллиона рублей.

- Кроме самой машины, они вытащили из салона имущество на сумму 10 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Молодых людей быстро нашли, а украденную машину вернули владельцу.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил воришкам по три года колонии общего режима. А также заставил их выплатить 10 тысяч рублей владелице иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих
Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»
Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп
Трамваи встали: на Луначарского на путях две легковушки не поделили дорогу
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе
В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова