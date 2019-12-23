В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-23T15:02:07+03:00

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В Екатеринбурге двух местных жителей 22 и 24 лет отправили под суд. Их обвиняют в краже дорогой иномарки. С помощью специального устройства, которое дистанционно открывает дверные замки у машины и запускает двигатель, молодые люди угнали автомобиль Mazda CX5 стоимостью 1,3 миллиона рублей.

- Кроме самой машины, они вытащили из салона имущество на сумму 10 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Молодых людей быстро нашли, а украденную машину вернули владельцу.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил воришкам по три года колонии общего режима. А также заставил их выплатить 10 тысяч рублей владелице иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU