Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-23T14:43:35+03:00

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В тренерский штаб футбольного клуба «Урал» пришел Юрий Ковтун. Прославленный защитник, игрок сборной России – а теперь уже и тренер – сегодня подписал контракт с екатеринбургским клубом. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Юрий Ковтун родом из Ростовской области, там же он и начал свою спортивную карьеру. Наибольшую известность он получил, выступая долгое время за столичные «Динамо» и «Спартак», а также за сборную России.

- Завершив игровую карьеру, Юрий Михайлович стал тренером. В 2007 году он возглавил клуб «МВД России», который вывел в 2008 в первый дивизион, - рассказали в пресс-службе. – Затем Ковтун работал в тренерских штабах белгородского «Салюта» и нижегородской «Волги», а в 2015 году стал помощников Дмитрия Парфенова в «Тосно».

ИСТОЧНИК KP.RU