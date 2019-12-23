2019-12-23T14:21:31+03:00
Происшествия

Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп

В районе «Екатеринбург-Сити» прорвало трубу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга, у квартала «Екатеринбург-Сити», который находится в районе улицы Боевых Дружин, произошел серьезный потоп. Машинам пришлось плыть по дороге. А все потому, что на участке прорвало трубу диаметром в 1 000 миллиметров.

- Ее отключили в течение 25 минут после поступления заявки. На место был оперативно направлен цех благоустройства для устранения последствий разлива, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала».

У "Екатеринбург-Сити" случился потоп.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Там также отметили, что отключение трубы никак не повлияло на жителей – у них по-прежнему есть и холодная, и горячая вода. Все раскопочные аварийно-восстановительные работы запланированы на завтра, 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих
Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»
Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп
Трамваи встали: на Луначарского на путях две легковушки не поделили дорогу
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе
В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова