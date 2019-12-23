Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-23T14:21:31+03:00

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В центре Екатеринбурга, у квартала «Екатеринбург-Сити», который находится в районе улицы Боевых Дружин, произошел серьезный потоп. Машинам пришлось плыть по дороге. А все потому, что на участке прорвало трубу диаметром в 1 000 миллиметров.

- Ее отключили в течение 25 минут после поступления заявки. На место был оперативно направлен цех благоустройства для устранения последствий разлива, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала».

У "Екатеринбург-Сити" случился потоп.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Там также отметили, что отключение трубы никак не повлияло на жителей – у них по-прежнему есть и холодная, и горячая вода. Все раскопочные аварийно-восстановительные работы запланированы на завтра, 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU