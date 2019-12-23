Трамваи встали: на Малышева на путях две легковушки не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-23T14:09:47+03:00

Небольшая пробка образовалась и на дороге, ведущей со стороны ЖБИ

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Сегодня на одной из центральных улиц Екатеринбурга, Малышева, произошло ДТП. Две иномарки, идущие друг за другом, не поделили дорогу, когда поворачивали налево.

Движение трамваев парализованоФото: Олег ГАЛИМОВ

Судя по фотографиям, обошлось без сильных повреждений, но теперь из-за этого временно заблокировано движение трамваев, идущих с ЖБИ в сторону центра и в обратную сторону. Небольшая пробка скопилась и по дороге, ведущей со стороны «Каменных палаток».

Пробка скопилась и на автомобильной дороге со стороны ЖБИ. Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU