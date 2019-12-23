Трамваи встали: на Малышева на путях две легковушки не поделили дорогу
Небольшая пробка образовалась и на дороге, ведущей со стороны ЖБИ
В Екатеринбурге легковушки столкнулись на путяхФото: Олег ГАЛИМОВ
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Сегодня на одной из центральных улиц Екатеринбурга, Малышева, произошло ДТП. Две иномарки, идущие друг за другом, не поделили дорогу, когда поворачивали налево.
Движение трамваев парализованоФото: Олег ГАЛИМОВ
Судя по фотографиям, обошлось без сильных повреждений, но теперь из-за этого временно заблокировано движение трамваев, идущих с ЖБИ в сторону центра и в обратную сторону. Небольшая пробка скопилась и по дороге, ведущей со стороны «Каменных палаток».
Пробка скопилась и на автомобильной дороге со стороны ЖБИ. Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU