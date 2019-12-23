В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
В Екатеринбурге под суд отправили 58-летнего гражданина Республики Кыргызстан, водителя автобуса. Его обвиняют в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть мотоциклиста. 8 апреля этого года он сидел на рулем «ПАЗ» и при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по встречке.
- От сильного удара мотоциклист получил многооскольчатый перелом основания черепа, внутримозговое кровоизлияние, перелом скуловой, подвздошной, седалищной костей, а также множественные переломы ребер и нижних конечностей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вину водитель автобуса не признал. Но, в итоге, суд назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении и забрал права на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU