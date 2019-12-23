«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-23T16:01:27+03:00

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Накануне волонтеры из Екатеринбурга спасли из вентиляции кота. Звонки от обеспокоенных жильцов поступили в «Зооспас» около 20:00. Сначала хозяева думали, что за стенкой кричит соседская кошка, но к концу вторых суток поняли, что пронзительные крики доносятся из вентиляционного канала в кухне.

- К нашему приезду решеточка с вентиляции уже была убрана. Канал в этой квартире оканчивался и шел только вверх. Осмотр эндоскопом ничего полезного не выявил. Кошачьи крики раздавались так отчетливо, что было ясно - источник звука совсем рядом, - рассказали в «Зооспасе».

В Екатеринбурге волонтеры вытащили из вентиляции кота.Видео: "Зооспас"

В итоге стало ясно, что рядом, в толще стены, проходит еще один канал. И кот находился именно там. Для того, чтобы добраться до пушистого, пришлось воспользоваться перфоратором и сделать пробный пробой во внутренней стенке.

- Вот только сложилось впечатление, что это ни к чему не приведет: очень плотный монолитный бетон, выстукивание стены тоже никаких пустот не выявило, - добавили волонтеры. - Работа временно приостановилась, мы задумались о дальнейших шагах.

Вдруг, внезапно, кот сам вывалился из вентиляции - прямо в руки волонтеров. Кот оказался ручным, ласковым и сильно исхудавшим. Хозяева квартиры решили временно приютить у себя незваного гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU