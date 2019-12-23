2019-12-23T12:28:31+03:00
Общество

МегаФон и Booking.com запустили бесплатный роуминг

Абоненты с зеленой SIM-картой смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях
Поделиться:
Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com.Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com.
Изменить размер текста:

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение и предложили своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты с зеленой SIM-картой смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1 Гб интернета. В проект уже включились около миллиона отелей, из более чем 130 стран мира.

«Предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Первые дни января – особое время, и быть на связи с родными и близкими – главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с МегаФоном сделать это уникальное предложение для путешественников, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
МегаФон и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова
Свердловская ГИБДД рассказала, как будет выдавать права и госномера в праздники
«Реанимировали сердце 40 минут»: в аварии на Эльмаше пострадала восьмилетняя девочка, ее отец погиб
Свердловская прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор мужчине, который выкинул из окна младенца
Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер к Системе быстрых платежей
Ни среднего, ни высшего: в уральскую школу взяли на работу математика без образования
Лисица, изумруд или Хозяйка Медной горы: в Екатеринбурге выбирают талисман Универсиады-2023
Волонтеры из Екатеринбурга спасли хаски, которого нашли с отрубленной лапой в заброшенной сторожке
Екатеринбург украсили светящимися рождественскими ангелами
В Екатеринбурге поставили точку в обсуждениях новой развязки у «Калины»
На Урале под суд отправили экс-замначальника ИК за кражу 900 килограммов подсолнечного масла
Забрали домой серебро: уральские «лисицы» проиграли в финале Кубка России
В Екатеринбурге работнику музея вернули работу
Впервые за все время шоу: «Мисс Екатеринбург» дождалась свидания с Батрутдиновым
Ural Opera Ballet в Екатеринбурге стал одним из самых популярных театров у туристов
Чуда не произошло: «Уралочка» проигрывает москвичкам
«Вышел с корпоратива и пропал»: в Екатеринбурге ищут мужчину с усами
Новинка от компании Polaris докажет Вам, что глажение может быть очень комфортным и быстрым
Есть пострадавшие: под Екатеринбургом фура попала в ДТП и вылетела в кювет
Расчехляйтесь: Екатеринбург накроет резкое потепление
В Екатеринбурге 400 юных дзюдоистов соревновались за призы главы города