2019-12-23T12:01:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра

Участниками станут представители Министерства образования и молодежной политики, Дворца молодёжи, руководители и специалисты муниципальных опорных центров
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24 декабря в 14.00 в Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра. Участниками мероприятия станут представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Дворца молодёжи, руководители и специалисты муниципальных опорных центров.

Региональные модельные центры создаются в РФ в рамках нацпроекта «Образование». Цель – сформировать в стране эффективную систему дополнительного образования, которым к 2024 году должны быть охвачены 80% детей. Сама же страна к этому времени должна войти в десятку лидеров по качеству образовательных услуг.

– В Свердловской области РМЦ создан на базе Дворца молодёжи, – рассказала начальник структуры Жанна Дербышева. – По сути, это ядро, вокруг которого будет построена новая региональная модель. Реперных точек несколько. Это обновление содержания и методов дополнительного образования детей, отвечающих интересам семьи, вызовам науки и экономики; развитие кадрового потенциала; модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Первый год работы РМЦ стал «тестовым». Были созданы опорные муниципальные центры, проведена сертификация программ дополнительного образования, образовательные сессии для педагогов.

– Многие из них понимают: меняться необходимо, нельзя «консервироваться» на привычных форматах обучения, опыте, который когда-то считался удачным. Мир стал другим, дети – тоже. Соответственно, образовательная система должна формировать у них совершенно иные знания и навыки, – говорит Жанна Дербышева.

В рамках открытия площадки Регионального модельного центра пройдет также форсайт-сессия «Дополнительное образование. Пора менять. Пора меняться», будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Дворцом молодёжи и муниципальными опорными центрами.

Церемония открытия площадки Регионального модельного центра пройдет 24 декабря в 14.00 по адресу ул. Восточная, 56, 4 этаж.

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