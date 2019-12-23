Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В резиденции Екатеринбурга сегодня, 23 декабря, открыли новогоднюю губернаторскую елку. С нее началась длинная череда детских праздников, которая продлится до конца январских праздников.
Фото: региональный департамент информполитики
- Сегодня для вас резиденция губернатора превратилась в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю, чтобы в новом году сбылись все ваши мечты, - поздравил детей Евгений Куйвашев.- Но для этого нужно хорошо учиться, быть трудолюбивыми и терпеливыми. И тогда у вас все получится.
Фото: региональный департамент информполитики
Детские елки проводятся в резиденции губернатора с 1997 года, с момента ее открытия – в этом году это уже 22-ой раз. Основные гости – дети-сироты и воспитанники интернатов. Кроме того, на праздники приглашают победителей различных олимпиад.
Фото: региональный департамент информполитики
Фото: региональный департамент информполитики
ИСТОЧНИК KP.RU