Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-23T11:55:30+03:00

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В резиденции Екатеринбурга сегодня, 23 декабря, открыли новогоднюю губернаторскую елку. С нее началась длинная череда детских праздников, которая продлится до конца январских праздников.

Фото: региональный департамент информполитики

- Сегодня для вас резиденция губернатора превратилась в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю, чтобы в новом году сбылись все ваши мечты, - поздравил детей Евгений Куйвашев.- Но для этого нужно хорошо учиться, быть трудолюбивыми и терпеливыми. И тогда у вас все получится.

Фото: региональный департамент информполитики

Детские елки проводятся в резиденции губернатора с 1997 года, с момента ее открытия – в этом году это уже 22-ой раз. Основные гости – дети-сироты и воспитанники интернатов. Кроме того, на праздники приглашают победителей различных олимпиад.

Фото: региональный департамент информполитики

Фото: региональный департамент информполитики

ИСТОЧНИК KP.RU