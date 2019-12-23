Свердловская ГИБДД рассказала, как будет выдавать права и госномера в праздники

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-23T10:55:28+03:00

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ГИБДД по Свердловской области рассказала, как будет работать и выдавать права в праздничные дни. Прием будет вестись только три дня.

- В предстоящие новогодние и предновогодние дни сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Свердловской области будут осуществлять прием граждан в понедельник, 30 декабря, а также 3, 4 и 5 января, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Получить или поменять водительские права можно будет в эти дни с 9:00 до 17:00, без перерывов. Работа всех подразделений РЭО области будет проходить по единому графику. С 9 января 2020 года прием возобновится в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU