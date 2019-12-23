Ни среднего, ни высшего: в уральскую школу взяли на работу математика без образования
В Туринском районе оштрафовали директора местной школы за то, что он трудоустроил на работу учителя математики человека, который не имел ни среднего, ни высшего профессионального образования.
- Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу РФ ФЗ «Образовании в Российской Федерации», предусмотрено, что к педагогической деятельности допускаются только лица, которые имеют среднее или высшее профессиональное образование и отвечают квалификационным требованиям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После проверки прокуратура направила дело об административном нарушении в суд. Мировой судья оштрафовал директора школы на 20 тысяч рублей, а математика, который работал, не имея образования, уволил.
ИСТОЧНИК KP.RU