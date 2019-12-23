Ни среднего, ни высшего: в уральскую школу взяли на работу математика без образования

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-23T09:59:22+03:00

В итоге, об этом узнала прокуратура, и директора оштрафовали, а учителя уволили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге, об этом узнала прокуратура, и директора оштрафовали, а учителя уволили

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В Туринском районе оштрафовали директора местной школы за то, что он трудоустроил на работу учителя математики человека, который не имел ни среднего, ни высшего профессионального образования.

- Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу РФ ФЗ «Образовании в Российской Федерации», предусмотрено, что к педагогической деятельности допускаются только лица, которые имеют среднее или высшее профессиональное образование и отвечают квалификационным требованиям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки прокуратура направила дело об административном нарушении в суд. Мировой судья оштрафовал директора школы на 20 тысяч рублей, а математика, который работал, не имея образования, уволил.

ИСТОЧНИК KP.RU