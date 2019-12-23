Екатеринбург украсили светящимися рождественскими ангелами

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-23T08:57:26+03:00

Они будут работать до 20 февраля

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В минувшие выходные в Екатеринбурге появились светящиеся фигуры рождественских ангелов и больших шаров. Все они располагаются перед храмами в центре Екатеринбурга. Так фонд святой Екатерины решил поздравить горожан с приближающимися праздниками.

- На площадке у Свято-Троицкого собора установлена экспозиция из восьми ангелов. Экспозиция подчеркивает структуру собора, - рассказали в пресс-службе. – Между двумя рядами ангелов расположился трехметровый шар, украшенный разноцветными гирляндами, неоном и снежинками.

Фото: фонд святой Екатерины

Еще несколько ангелов установили в самом центре Екатеринбурга, у фонтана «Каменный цветок», что возле часовни святой Екатерины. Внутри композиции расположены прожектора, которые меняют свой цвет. Все инсталляции будут работы до 20 февраля.

Фото: фонд святой Екатерины

ИСТОЧНИК KP.RU