На Урале под суд отправили экс-замначальника ИК за кражу 900 килограммов подсолнечного масла
В Нижнем Тагиле под суд отправили местную жительницу, бывшего заместителя начальника ИК-13, которую обвиняют в краже подсолнечного масла. Вместе с ней – ее сожителя, которого обвиняют в пособничестве.
- С мая 2017 по март 2018 года замначальника, обладая сведениями о том, что в столовой скопились излишком подсолнечного масла, не довела эту информацию до начальника учреждения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вместо этого женщина подыскала покупателя, вывезла масло с территории ИК, после чего перепродала одному из предпринимателей города. В общем, ее руками было похищено 902,2 килограмма подсолнечного масла на сумму свыше 60 тысяч рублей.
- Решив продолжить свои махинации, она, с помощью сожителя, точно также перепродала ворую партию масла, массой 2 387,4 килограмма, - добавили в прокуратуре.
В итоге, после расчета за похищенное масло, соучастника поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области. На обоих завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU