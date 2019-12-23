Забрали домой серебро: уральские «лисицы» проиграли в финале Кубка России

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-23T07:48:13+03:00

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Уральские «лисицы» накануне сыграли в финале Кубка России с курским «Динамо». Год назад, ровно на том же месте, на паркете Курска, сборная отпраздновала свое девятое по счету чемпионство. На этот раз гости вновь сходу завладели инициативой и не выпускали нитей игры из своих рук на протяжении трех 10-минутных отрезков.

- «Лисицы» активно защищались и останавливали соперника в обороне, быстро переходили от защиты в нападение, и имели неплохой процент реализации бросков, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Однако это лишь добавляло хозяйкам паркета мотивации.

И к середине третьей четверти они подобрались к лидеру вплотную. Но УГМК снова сумел оторваться – и лишь перед последним коротким двухминутным перерывом соперницы смогли вырваться вперед.

В заключительной десятиминутке соперники начали игру заново. Но на этот раз удача от «лисиц» отвернулась. УГМК весь матч провел узкой ротацией, и на фоне усталости наши девчонки стали промахиваться. Но они все рано боролись до последнего.

В итоге, отыграться не получилось – 84:71 в пользу «Динамо». Наша сборная забрала домой серебро Кубка России. Свой первый матч в новом году он проведет 6 января в Екатеринбурге, выступив против «Спартака» из Ногинска.

ИСТОЧНИК KP.RU