В Екатеринбурге работнику музея вернули работу

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-23T07:29:18+03:00

Женщину уволили, но она не согласилась с решением и пошла в суд

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге судебные приставы помогли работнику музея вернуть работу. Ее уволили из-за того, что работодатель был неудовлетворен результатом ее работы во время испытательного срока и расторг трудовой договор по собственной инициативе. А женщина с таким его решением не согласилась и пошла в суд.

- Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования истца. Приставом-исполнителем уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также вручил музею требование об исполнении решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В итоге, администрация музея все-таки восстановила женщину на работу. Та сразу же приступила к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU