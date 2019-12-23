В Екатеринбурге работнику музея вернули работу
В Екатеринбурге судебные приставы помогли работнику музея вернуть работу. Ее уволили из-за того, что работодатель был неудовлетворен результатом ее работы во время испытательного срока и расторг трудовой договор по собственной инициативе. А женщина с таким его решением не согласилась и пошла в суд.
- Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования истца. Приставом-исполнителем уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также вручил музею требование об исполнении решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В итоге, администрация музея все-таки восстановила женщину на работу. Та сразу же приступила к своим обязанностям.
ИСТОЧНИК KP.RU