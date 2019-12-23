Впервые за все время шоу: «Мисс Екатеринбург» дождалась свидания с Батрутдиновым

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-23T07:01:26+03:00

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Накануне в эфир вышел очередной выпуск шоу «План Б», в котором шоумен Тимур Батрутдинов все никак не может выбрать себе невесту. Напомним, что в прошлом выпуске в финал вышли две девушки, одна из них – «Мисс Екатеринбург – 2016» Елизавета Аниховская. В тот раз они вернулись с Бали в Москву, где екатеринбурженка, наконец, дождалась своего свидания – впервые за все время шоу.

Начиналось оно очень необычно – комик приехал к ней на двухэтажном экскурсионном автобусе и повез кататься по городу. Они мило держались за руки, обнимались, но так и не поцеловались.

- Раз я дошла до финала, и мы еще не целовались, значит, я ему нравлюсь. Пусть он со всеми целуется, а у нас будет что-то серьезное, - отметила в выпуске девушка. – Я тоже думала об этом, но потом решила, что всему свое время. Может быть, это даже правильно, что у нас так все не произошло.

Фото: скриншот с выпуска

После прогулки на автобусе, комик повез «Мисс Екатеринбург» в галерею, посмотреть на картины. Они даже приняли участие в аукционе автопортрета Елизаветы, который она нарисовала несколько лет назад.

- Я понимаю, что в моей жизни таких свиданий вообще не было. Сегодняшний день нас как-то сблизил друг с другом, - отметила Аниховская после свидания. – И у нас была такая стадия с ним – он, кстати, про это говорил, - что мы с ним «братаны». Сегодня мы ее как-то прошли немножко, и мы уже как пара – возможно.

В этом выпуске присутствовала еще одна девушка – финалистка шоу «Холостяк», в котором Батрутбинов также принимал участие, Галина Ржаксенская. Она должна была помочь комику определиться с выбором, но этого так и не произошло. Комик не смог назвать имя победительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU