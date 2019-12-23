Ural Opera Ballet в Екатеринбурге стал одним из самых популярных театров у туристов
Екатеринбургский театр Оперы и балета вошел в десятку самых популярных театров России среди туристов в этом году – он занял седьмую строчку. К таким выводам пришли аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
- На первом месте оказались театры в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Ялте. По опросам пользователей в соцсетях, чаще всего они ходили в Мариинский театр (31,91%), Большой театр (14,89%), Зимний театр в Сочи и театр имени Чехова в Ялте (оба по 12,77%), - рассказали в пресс-службе сервиса.
Фото: Tvil.ru
Также пользователи отметили, что в Год Театра ходили на спектакли и постановки в Екатеринбургском театре оперы и балета, Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля и Финском театре в Петрозаводске (по 6,38%).
ИСТОЧНИК KP.RU