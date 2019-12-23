2019-12-23T06:12:33+03:00
Спорт

Чуда не произошло: «Уралочка» проигрывает москвичкам

Итоговый счет – 1:3 в пользу «Динамо»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"
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Накануне состоялся матч десятого тура российской Суперлилги Приматч, на котором встретились «Уралочка» и московский «Динамо». Встреча проходила на паркете Нижнего Тагила. Наша сборная начала проигрывать уже с первой партии.

- Однако вскоре «Уралочка» берет четыре очка подряд, дважды выигрывая розыгрыши на блоке. Затем завязывается борьба – соперницы сравнивают счет, - рассказывают в пресс-службе ВК «Уралочка». – Однако к середине сета наша сборная все равно начинает отставать, после чего Николай Карполь вынужден брать первый тайм-аут в матче.

Но и это не помогает – чуда не происходит. Кстати, в первом сете на площадку вышла новичок команды – нападающая Ксения Смирнова, которая буквально на днях перешла из сборной челябинского «Динамо-Метар».

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

В начале второго сета – равная борьба. «Динамо» не может подать несколько раз подряд, пока наша сборная набирает очки за счёт чужих ошибок. Как только москвички перестают ошибаться, начинает отставать. В итоге, второй сет тоже проигрывает.

Третья партия начинается опять же крайне неудачно для нашей сборной. К середине ситуация тоже не меняется. Однако к концовке игра налаживается, «Уралочка» держит отрыв в три очка. В итоге, эта партия выигрывается.

- Старт четвертой партии абсолютно провальный – Карполю приходится брать первый тайм-аут при счете 0:4, - рассказывают в пресс-службе. – Дальше – хуже. Игра у наших волейболисток совершенно разладилась.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Итоговый счет – 1:3 в пользу «Динамо». Это уже второе поражение нашей сборной в чемпионате, оба они, кстати, произошли на площадке в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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