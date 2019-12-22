СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-22T17:01:35+03:00

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Новинка от компании Polaris докажет Вам, что глажение может быть очень комфортным и быстрым: парогенератор бережно относится к любому типу тканей. Благодаря технологии SMART TEMP можно гладить любые ткани без риска испортить материал. Теперь Вам не нужно постоянно переключать температурные режимы, сразу после денима, Вы можете начать гладить шелковую блузку, без риска повредить ткань! А возможность многослойной глажки позволит Вам быстро и качественно прогладить постельное белье, что существенно экономит время.

Фото: Polaris

Парогенератор поддерживает три основных режима: сухое глажение, обработка паром и вертикальное отпаривание. Дополнительный режим «ECO», во время которого прибор подает меньше пара, экономит энергию и воду.

Модель оборудована подошвой с керамическим покрытием PRO 5 Ceramic, что обеспечивает плавное скольжение по ткани любого типа, существенно упрощая процесс глажки. Мощность этого гаджета равна 3000 Вт, а давление парового удара достигает до 7 бар, так быстрое и эффективное глажение с мгновенным результатом доступно у Вас дома!

Фото: Polaris

Парогенератор Polaris PSS 7510K абсолютно безопасен в использовании, он защищен от перегрева и автоматически выключается, если в емкости заканчивается вода (объем бака 1,5 л.), а также спустя 10 минут в режиме ожидания.

Гарантия 1 год.