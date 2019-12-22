2019-12-22T17:25:04+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: под Екатеринбургом фура попала в ДТП и вылетела в кювет

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Под Екатеринбургом сегодня днем, 22 декабря, произошла серьезная авария. На трассе, ведущей к Новосвердловской ТЭЦ, в четырех километрах от ЖБИ, лоб в лоб столкнулись несколько автомобилей: в кювете оказались две иномарки и фура. Видео поделились очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

- На данном участке постоянно аварии, потому что многие не соблюдают правила и скоростной режим, - рассказывают подписчики. - Летом многие до 120-130 км/ч разгоняются.

Под Екатеринбургом произошла серьезная авария.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В отделе пропаганды ГИБДД информацию о ДТП подтвердили. Сейчас все обстоятельства и причины выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

- Автомобиль «Лада» двигалась в сторону ЕКАДа, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в проезжавшую фуру, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Екатеринбургу. - От удара легковушку отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался позади нее.

В результате ДТП, травмы получили два человека: женщина-водитель «Лады» была срочно госпитализирована в горбольницу №36, мужчину-пассажира, этой же машины, направили в горбольницу №23. Сейчас их травмы уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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