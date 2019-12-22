В Екатеринбурге 400 юных дзюдоистов соревновались за призы главы города

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-22T14:39:29+03:00

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Накануне, 21 декабря, в Екатеринбурге прошел первый в истории турнир по дзюдо на призы главы города. В соревнованиях приняли участие больше 400 юношей и девушек 14-15 лет. Ребята боролись за звание сильнейшего в 17 весовых категориях.

Фото: администрация Екатеринбурга

- Екатеринбург по праву является одним из центров российского дзюдо, ведь наш город всегда славился выдающимися борцами и тренерами, - заметила перед началом турнира начальник Управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина. - По итогам соревнования лучшие из вас смогут попасть в состав областной команды.

Она отметила, что проведение подобного рода турниров может стать хорошей предновогодней традицией в Екатеринбурге. По итогам соревнований все получили дипломы и медали.

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU