2019-12-22T14:39:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге 400 юных дзюдоистов соревновались за призы главы города

В субботу прошел первый в истории подобный турнир
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Накануне, 21 декабря, в Екатеринбурге прошел первый в истории турнир по дзюдо на призы главы города. В соревнованиях приняли участие больше 400 юношей и девушек 14-15 лет. Ребята боролись за звание сильнейшего в 17 весовых категориях.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

- Екатеринбург по праву является одним из центров российского дзюдо, ведь наш город всегда славился выдающимися борцами и тренерами, - заметила перед началом турнира начальник Управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина. - По итогам соревнования лучшие из вас смогут попасть в состав областной команды.

Она отметила, что проведение подобного рода турниров может стать хорошей предновогодней традицией в Екатеринбурге. По итогам соревнований все получили дипломы и медали.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расчехляйтесь: Екатеринбург накроет резкое потепление
В Екатеринбурге 400 юных дзюдоистов соревновались за призы главы города
«Прихватили самое ценное - иконы»: уральские спасатели устроили «пожары» в храмах перед рождественскими праздниками
Все было под угрозой срыва: автолюбители Екатеринбурга выстроились в огромную новогоднюю автоелку
В команде пополнение: за «Уралочку» будет играть медалистка Универсиады
Над Екатеринбургом зависло «ложное солнце»
На Урале третьи сутки ищут Михаила Горбачева
У главной елки Екатеринбурга за 300 тысяч устроят новогоднее шоу
В Екатеринбурге, в доме губернатора, за 36 миллионов продают элитную квартиру в стиле «черного лебедя»
В Екатеринбурге выступили лучшие танцоры мира
Установят площадку для собак, автостоянку и велодорожки: в 2020 году в Екатеринбурге реконструируют еще один сквер
Без очередей: в больнице Екатеринбурга открылись кабинеты диспансерного наблюдения
«Наверняка ей вдохновились»: во время Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы
«Нуждается в медицинской помощи»: на Урале пять дней назад пропал 27-летний парень
«Я же говорил, сыпь ей на голову»: Шнуров показал, как екатеринбурский рэпер должен был поступить с Полиной Гагариной
Проспект Космонавтов встал в глухую пробку из-за перевернувшейся машины газовой службы
Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
О биеннале и Ельцин-Центре: экс-ведущий «Орла и решки» снял Instagram-сериал про Екатеринбург
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с карими глазами и в очках
Коту, спасенному из-под колес на уральской дороге, сделали операцию
Уральские медики и полицейские будут работать на новом транспорте
В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов