«Прихватили самое ценное - иконы»: уральские спасатели устроили «пожары» в храмах перед рождественскими праздниками

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-22T13:14:01+03:00

Так в МЧС решили провести серию выездных лекций по правилам пожарной безопасности

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Перед новогодними и рождественскими праздниками спасатели МЧС по Свердловской области решили устроить серию выездных лекций и встреч с представителями церквей. Накануне одно из таких совещаний прошло в Екатеринбурге.

- На нем рассмотрели вопрос о реализации требований нормативных документов, касающихся безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ходе встречи спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности, которые для церквей имеют особое значение - все сооружения в интерьере и обиходе содержать множество пожароопасных предметов. А также отметили, что в храме, в обязательном порядке, должны быть планы эвакуации, а персонал должен знать, что делать, если вдруг случился пожар.

А в поселке Артемовский спасатели даже провели учения в Приходе в честь иконы Божьей Матери «Умиление». Жители услышали тревожный звон колокола, а через несколько минут и разрывающийся вой сирены стремительно проносящихся пожарных машин.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Уложившись в отведенное время, прихожане и сотрудники спокойно и без паники эвакуировались в отведенное место, прихватив с собой самое ценное - иконы, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Прибывшие спасатели обнаружили очаг и ликвидировали условный пожар.

После этого пожарные даже предложили жителям потушить огонь - в специальном месте они разожгли костер.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU