В команде пополнение: за «Уралочку» будет играть медалистка Универсиады

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-22T11:57:30+03:00

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В сборной волейболисток «Уралочки» пополнение - из челябинского «Динамо-Метар» в команду пришла 21-летняя нападающая Ксения Смирнова. В этом году девушка завоевала золото на Универсиаде, которая прошла в Неаполе (Италия).

Ксения родилась в Нижнем Новгороде, 24 апреля 1998 года. Ее рост - 190 сантиметров. В сборной она будет выступать под номером «30».

- Папа привел меня в возрасте 8 лет в СДЮСШОР №4 Нижнего Новгорода, где я попала к своему первому тренеру Алефтине Федоровне Мирошниченко. В возрасте 13 лет меня впервые вызвали в юниорскую сборную России. Затем играла в московской команде «Луч», привлекалась в молодежную сборную России, - цитирует пресс-служба ВК «Уралочка» Смирнову.

Она является четырехкратной чемпионкой Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации среди сборных команд-девушек 2012-2015 годов. Также на ее счету - победа в VI Российско-Китайских молодежных играх 2015 года (в Иркутске), победа в Чемпионате Европы 2015 года (в Болгарии), победа в играх BRICS 2017 год (в Китае), а также серебро Чемпионата мира в 2017 году (в Мексике).

ИСТОЧНИК KP.RU