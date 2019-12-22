Над Екатеринбургом зависло «ложное солнце»
Это Паргелий - один из видов гало, которые возникают после смены погоды
Фото: Анна Санакоева / "Календарь астрономических явлений на Урале"
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Сегодня жители Екатеринбурга могли видеть радужные пятна на уровне Солнца. Спешим успокоить тех, кто начал волноваться - это Паргелий, один из видов гало.
Он возникает в результате изменений погоды. В случае со столицей Урала - после сильных снегопадов, которые обрушились на город в конце рабочей недели. Сегодня в Екатеринбурге - ясно и морозно.
Кстати, в ближайшую неделю погода будет радовать горожан умеренными холодами и легкими снегопадами.
ИСТОЧНИК KP.RU