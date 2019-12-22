Над Екатеринбургом зависло «ложное солнце»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-22T11:43:24+03:00

Это Паргелий - один из видов гало, которые возникают после смены погоды

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Сегодня жители Екатеринбурга могли видеть радужные пятна на уровне Солнца. Спешим успокоить тех, кто начал волноваться - это Паргелий, один из видов гало.

Он возникает в результате изменений погоды. В случае со столицей Урала - после сильных снегопадов, которые обрушились на город в конце рабочей недели. Сегодня в Екатеринбурге - ясно и морозно.

Кстати, в ближайшую неделю погода будет радовать горожан умеренными холодами и легкими снегопадами.

ИСТОЧНИК KP.RU