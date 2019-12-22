В Екатеринбурге, в доме губернатора, за 36 миллионов продают элитную квартиру в стиле «черного лебедя»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-22T09:01:15+03:00

В ней три комнаты, созданные по индивидуальному дизайн-проекту

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В самом центре Екатеринбурга, на улице Николая Никонова, выставили на продажу «черную-пречерную» квартиру. Из соседей в этом доме - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бард Александр Новиков.

Сама квартира, за которую, кстати, просят не меньше, чем 36 миллионов, выдержана в темных оттенках строгой классики. Сами хозяева называют ее жилищем «черного лебедя».

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Представляем вам квартиру в стиле «Черного лебедя», уникального, редкого и неповторимого, ровно как и сам балет «Лебединое озеро», - сообщается в объявлении, опубликованном на портал N1.RU. - Квартира реализована по индивидуальному дизайн-проекту, начиная от инженерии и заканчивая брендовой меблировкой.

В квартире три комнаты, общая площадь - 162 квадратных метра. Из инфраструктуры - в нескольких минутах ходьбы театры, музеи, парки и спорткомплексы.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU