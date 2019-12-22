2019-12-22T08:43:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге выступили лучшие танцоры мира

Накануне прошли сразу два танцевальных турнира
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге прошли международные турниры по танцамВ Екатеринбурге прошли международные турниры по танцамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне в Екатеринбурге прошли чемпионат мира по профессиональным танца и первый турнир Европейско-Азиатского танцевального совета. Открывал турниры первый зам главы региона Алексей Орлов.

- В борьбе за лучшее выполнение программы из 10 танцев участвуют 23 пары из Великобритании, Новой Зеландии, США, Финляндии, ЮАР, Японии, Китайского Тайпея и России, - отметили в региональном департаменте информполитики.

Россию представляли двукратные чемпионы мира, чемпионы Европы в этой программе - Николай Говоров и Евгения Толстая, а также финалисты чемпионатов мира Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова.

В чемпионате Евро-Азиатского танцевального совета выступили более 90 пар из разных стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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