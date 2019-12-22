2019-12-22T08:18:41+03:00
Общество

Установят площадку для собак, автостоянку и велодорожки: в 2020 году в Екатеринбурге реконструируют еще один сквер

Заплатить за разработку эскизного проекта готовы 500 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге реконструируют еще один скверВ Екатеринбурге реконструируют еще один скверФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В следующем году власти Екатеринбурга планируют реконструировать еще один сквер - бульвар в Пионерском районе, который находится на улице Блюхера, от дома №41 до перекрестка с улице Данилы Зверева. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Мэрия в данный момент ищет подрядчика, который разработает эскизный проект. Согласно запросам, в нем должны быть предусмотрены проложенные велодорожки, детская площадка, инфографика на стендах, площадка для выгула собак, автостоянка, а также видеонаблюдение и фонари.

- Нужно будет выполнить план озеленения с элементами ландшафтной архитектуры и разработать цветочное оформление из многолетних растений, - сообщается в документации.

Площадь работ - две гектара. Заплатить за эскизы готовы 500 тысяч рублей, но за эти деньги нужно будет подготовить сразу два варианта бульвара - в зимний и летний периоды. Все работы должны выполнить до 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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