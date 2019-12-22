Без очередей: в больнице Екатеринбурга открылись кабинеты диспансерного наблюдения
В Екатеринбурге, в ГБК №14 открылись кабинеты диспансерного наблюдения. Поэтому теперь пациентам не нужно будет стоять в длинной очереди, а проходить обследование в удобное время по приглашению страховой компании.
- Терапевт весь свой прием посвящает работе с диспансерной группой, не отвлекаясь на заболевших пациентов, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторной работе Светлана Дашутина. - В планах у нашей больницы открытие еще нескольких таких кабинетов.
Этот проект стал первым при взаимодействии медучреждения и страховых медорганизаций по выявлению и диспансерному наблюдению пациентов, имеющих хроническое заболевание.
- В этот кабинет можно обратиться без предварительной записи с 8:00 до 20:00. Доктора проводят плановое обследование каждого пациента, необходимое при это заболевании, - отметили в горздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU