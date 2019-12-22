Без очередей: в больнице Екатеринбурга открылись кабинеты диспансерного наблюдения

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-22T07:16:43+03:00

Теперь пациентам не нужно будет стоять в очереди Фото: Артем КИЛЬКИН

Они будут работать с 8:00 до 20:00 каждый день

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В Екатеринбурге, в ГБК №14 открылись кабинеты диспансерного наблюдения. Поэтому теперь пациентам не нужно будет стоять в длинной очереди, а проходить обследование в удобное время по приглашению страховой компании.

- Терапевт весь свой прием посвящает работе с диспансерной группой, не отвлекаясь на заболевших пациентов, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторной работе Светлана Дашутина. - В планах у нашей больницы открытие еще нескольких таких кабинетов.

Этот проект стал первым при взаимодействии медучреждения и страховых медорганизаций по выявлению и диспансерному наблюдению пациентов, имеющих хроническое заболевание.

- В этот кабинет можно обратиться без предварительной записи с 8:00 до 20:00. Доктора проводят плановое обследование каждого пациента, необходимое при это заболевании, - отметили в горздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU