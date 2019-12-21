«Нуждается в медицинской помощи»: на Урале пять дней назад пропал 27-летний парень
В Первоуральске волонтеры поискового отряда ищут 27-летнего Евгения Поморцева. Парень пропал 16 декабря в поселке Прогресс под Первоуральском. С тех пор он не выходил ни с кем на связь. Как сообщают в поисковом отряде ABRIS, Евгений нуждается в медицинской помощи.
Приметы: Рост-175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Евгений одет в куртка – белую сверху и темные снизу, спортивные штаны, черные кожаные кроссовки и шапку цвета хаки.
- Если вам известно местонахождение Евгения Валерьевича, просим позвонить руководителю отряда: +7(961)767-17-49 Андрей (ДЮС), - просят в поисковом отряде ABRIS.
ИСТОЧНИК KP.RU