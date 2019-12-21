«Я же говорил, сыпь ей на голову»: Шнуров показал, как екатеринбурский рэпер должен был поступить с Полиной Гагариной
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, как екатеринбургский рэпер Арсений Курчанин должен был повести себя с Полиной Гагариной. Напомним, во время выступления на шоу «Голос» Курчанин положил горсть семечек перед Полиной Гагариной. Этот поступок возмутил певицу.
В ролике, который рэпер выложил у себя в Instagram, Шнуров учит своего подопечного.
- Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову! – говорит Шнуров.
Правда, ролик все-таки оказался Шуточным. Видео назвали «юморезка».
Недавно мы делали интервью с 17-летним рэпером, в нем Курчанин рассказал, зачем положил перед Полиной Гагариной семечки.
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ИСТОЧНИК KP.RU