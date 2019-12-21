2019-12-21T15:25:25+03:00
Звезды

«Я же говорил, сыпь ей на голову»: Шнуров показал, как екатеринбурский рэпер должен был поступить с Полиной Гагариной

Лидер «Ленинграда» объяснил, почему его подопечный не прошел в финал «Голоса» [видео]
Евгений Стоянов
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Ролик, где Шнуров учит своего подопечного, назвали "юморезка". Фото: скриншот видеоРолик, где Шнуров учит своего подопечного, назвали "юморезка". Фото: скриншот видео
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, как екатеринбургский рэпер Арсений Курчанин должен был повести себя с Полиной Гагариной. Напомним, во время выступления на шоу «Голос» Курчанин положил горсть семечек перед Полиной Гагариной. Этот поступок возмутил певицу.

В ролике, который рэпер выложил у себя в Instagram, Шнуров учит своего подопечного.

- Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову! – говорит Шнуров.

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Шнуров рассказал, как екатеринбургский рэпер должен был себя вести с Полиной Гагариной
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Правда, ролик все-таки оказался Шуточным. Видео назвали «юморезка».

Недавно мы делали интервью с 17-летним рэпером, в нем Курчанин рассказал, зачем положил перед Полиной Гагариной семечки.

За что уральскому рэперу пришлось извиняться перед Полиной Гагариной

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ИСТОЧНИК KP.RU

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