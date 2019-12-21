Проспект Космонавтов встал в глухую пробку из-за перевернувшейся машины газовой службы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-21T13:30:14+03:00

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Основная транспортная магистраль Орджоникидзевского района оказалась парализована из-за перевернувшейся машины газовой службы. Движение по проспекту Космонавтов оказалось сильно затруднено.

- Перевернулась машина газовой службы, - предупреждают водители друг друга в диалогах сервиса «Яндекс.Пробки».

ДТП произошло в районе метро «Уралмаш». Сейчас в этом месте водители, которые едут в сторону центра вынуждены стоять в пробке.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сейчас на место ДТП выехал экипаж.

Автомобилисты вынуждены стоять в пробке

ИСТОЧНИК KP.RU