Проспект Космонавтов встал в глухую пробку из-за перевернувшейся машины газовой службы
Основная транспортная магистраль Орджоникидзевского района оказалась парализована из-за перевернувшейся машины газовой службы. Движение по проспекту Космонавтов оказалось сильно затруднено.
- Перевернулась машина газовой службы, - предупреждают водители друг друга в диалогах сервиса «Яндекс.Пробки».
ДТП произошло в районе метро «Уралмаш». Сейчас в этом месте водители, которые едут в сторону центра вынуждены стоять в пробке.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сейчас на место ДТП выехал экипаж.
Автомобилисты вынуждены стоять в пробке
ИСТОЧНИК KP.RU