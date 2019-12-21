Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-21T11:38:35+03:00

В огне пострадали еще две машины

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Ночью на улице Пехотинцев сгорел автомобиль Honda CR-V. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 02:37.

- На площади 7 квадратных метров сгорел автомобиль Honda CR-V, повреждены кузов автомобиля «Ока» и кузов автомобиля Skoda Rapid, - уточнили в МЧС.

В тушении принимали участие 7 человек и две пожарные машины. С огнем удалось справиться в течении считанных минут. Сейчас причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU