Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
В огне пострадали еще две машины
Площадь пожара составила семь квадратных метров. Фото: ГУ МЧС
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Ночью на улице Пехотинцев сгорел автомобиль Honda CR-V. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 02:37.
- На площади 7 квадратных метров сгорел автомобиль Honda CR-V, повреждены кузов автомобиля «Ока» и кузов автомобиля Skoda Rapid, - уточнили в МЧС.
В тушении принимали участие 7 человек и две пожарные машины. С огнем удалось справиться в течении считанных минут. Сейчас причины пожара выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU