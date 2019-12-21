2019-12-21T10:54:56+03:00
Звезды

О биеннале и Ельцин-Центре: экс-ведущий «Орла и решки» снял Instagram-сериал про Екатеринбург

Музей первого президента пришелся тревел-блогеру по душе
Евгений Стоянов
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Ельцин-Центр поразил КовалеваЕльцин-Центр поразил КовалеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-ведущий «Орла и решки», а ныне тревел-блогер Евсей Ковалев снял эпизод Instagram-сериала Party-Guide в Екатеринбурге. В ролике идет речь про Ельцин-Центр и 5-ую Уральскую индустриальную биеннале.

- Сегодняшний party-guide не столько о развлечениях, сколько о пище для размышлений - и не удивительно, теперь столица Урала для меня навсегда останется в памяти как фонтан настоящего творчества, - пишет Евсей у себя в Instagram.

Говоря о Ельцин-Центре тревел-блогер рассказал, что считает работу дизайнеров и архитекторов, которые его создавали, удивительной.

- Музей, созданный с таким креативным подходом, способен заинтересовать историей любого, - отметил Ковалев.

isnowshiningisnowshining
Тревел-блогер о Екатеринбурге
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В отличии от музея первого президента, биеннале «сбила с толку» тревел-блогера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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О биеннале и Ельцин-Центре: экс-ведущий «Орла и решки» снял Instagram-сериал про Екатеринбург
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