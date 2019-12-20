В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с карими глазами и в очках
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с карими глазами и в очках для зрения. Сорокина Мария пропала почти неделю назад - 14 декабря. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв».
- На момент пропажи была одета: черный пуховик до колен, толстовка черного цвета белым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки со светлой подошвой, - рассказали в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 160-165 см.
Телосложение: плотное.
Цвет волос: темные, ниже плеч.
Если вы знаете, где может находится Мария, позвоните руководителю отряда Наталии по телефону +7-9000-44-02-20. Также волонтерам требуется помощь в распространении информации по сетевым ресурсам.
ИСТОЧНИК KP.RU