Коту, спасенному из-под колес на уральской дороге, сделали операцию

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-20T19:50:32+03:00

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Коту, спасенному на уральской дороге, сделали операцию. У Евсея была травма головы, сломана челюсть и серьезно травмирован глаз. По словам руководителя приюта, где котик сейчас находится, такие серьезные травмы он получил, попав под колеса автомобиля. Сейчас Евсею удалили глаз и собрали челюсть. Но кушать самостоятельно он пока не может, поэтому ему поставили стому для энтерального питания.

- Его прооперировали. Сейчас его состояние стабильно. Кормят его разведенным в воде паштетом каждые четыре часа, - рассказали в приюте для травмированных животных «Клякса».

Напомним, котика привезли в приют неравнодушные прохожие, заметившие его на дороге в Кировграде. Пока его везли до клиники, он потерял много крови и находился в критическом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU