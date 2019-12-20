Коту, спасенному из-под колес на уральской дороге, сделали операцию
Коту, спасенному на уральской дороге, сделали операцию. У Евсея была травма головы, сломана челюсть и серьезно травмирован глаз. По словам руководителя приюта, где котик сейчас находится, такие серьезные травмы он получил, попав под колеса автомобиля. Сейчас Евсею удалили глаз и собрали челюсть. Но кушать самостоятельно он пока не может, поэтому ему поставили стому для энтерального питания.
- Его прооперировали. Сейчас его состояние стабильно. Кормят его разведенным в воде паштетом каждые четыре часа, - рассказали в приюте для травмированных животных «Клякса».
Напомним, котика привезли в приют неравнодушные прохожие, заметившие его на дороге в Кировграде. Пока его везли до клиники, он потерял много крови и находился в критическом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU