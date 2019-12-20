СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-20T19:31:42+03:00

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Уральские медики и полицейские будут работать на новом транспорте. Партию служебной техники передал Евгений Куйвашев. 36 карет скорой помощи поедут к медикам в Ивдель, Алапаевск, Нижние Серги, Нижнюю Туру, Новую Лялю, Тавду и другие города Среднего Урала. Из них шесть машин передали Территориальному центру медицины катастроф. Также представители сферы здравоохранения региона получили шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото: департамент информационной политики

- Один из передвижных комплексов - «Онкопатруль» с оборудованием для выявления онкологических заболеваний передан врачам Свердловского областного онкологического диспансера. ФАПы (Прим.ред - фельдшерско-акушерские пункты) сегодня уедут в Ирбит и Серов, чтобы работать в населенных пунктах, находящихся в ведении местных горбольниц, - рассказали в департаменте информационной политики.

В распоряжение стражей порядка поступили 57 патрульных машин марки «Лада Веста» для дорожно-постовой службы. По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, новые автомобили получили 32 подразделения ГИБДД. В завершении мероприятия инспекторы ДПС, которых закрепили за сверкающими от блеска «Лада Веста», одновременно включили проблесковые маячки и поочередно отправились для несения службы в свои города.

ИСТОЧНИК KP.RU