СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-20T18:18:59+03:00

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В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов. Кража произошла в автоцентре «Лексус». Как пишет издание «Лампа», владелец «Toyota Land Cruiser Prado» приехал туда, чтобы провести диагностику автомобиля. Он оставил машину автомеханикам, а когда через час вернулся, обнаружил, что деньги пропали.

Мужчина сразу же сообщил о краже в отделение МВД. Оперативно получить комментарий от полиции не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU