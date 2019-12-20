В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов
Кража произошла в одном из автоцентров
Фото: "Лампа"
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В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов. Кража произошла в автоцентре «Лексус». Как пишет издание «Лампа», владелец «Toyota Land Cruiser Prado» приехал туда, чтобы провести диагностику автомобиля. Он оставил машину автомеханикам, а когда через час вернулся, обнаружил, что деньги пропали.
Мужчина сразу же сообщил о краже в отделение МВД. Оперативно получить комментарий от полиции не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU