СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-20T17:59:05+03:00

Уралочка была замечена пьяной за рулем не в первый раз

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На Урале женщине-адвокату грозит срок за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уралочка была замечена пьяной за рулем не в первый раз. Женщину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

- Женщина была остановлена сотрудниками ДПС по городу Берёзовскому, которыми был выявлен факт управления женщиной транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наличие состояния опьянения подтвердили результаты освидетельствования с использованием анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе, а также последующее медицинское освидетельствование в специализированном учреждении, - рассказали в следственном комитете по Свердловской области.

Сейчас 48-летнюю женщину адвоката обвиняют в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU