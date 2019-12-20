Александр Высокинский вернул горожанам «Вечерний Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-20T16:38:15+03:00

О чем будут писать в газете, обсудят депутаты

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Александр Высокинский подписал сегодня документы с учредителем ООО «Вечерний Екатеринбург», согласно которым газета переходит в собственность муниципалитета. Сейчас газета существует только в электронном варианте. Городские власти собираются вернуть печатное издание.

- Глава Екатеринбурга неоднократно заявлял, что жителям нужна «Вечёрка», какой горожане её запомнили за более чем 60 лет присутствия на газетном рынке. Градоначальник подчёркивал: у екатеринбуржцев есть потребность в регулярном выпуске качественной газеты, и обязанность муниципалитета - качественно информировать граждан о жизни мегаполиса, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Газету начали выпускать в 1957 году. Тогда она называлась «Вечерний Свердловск». В дальнейшем издание перешло в частную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU