Александр Высокинский вернул горожанам «Вечерний Екатеринбург»
Александр Высокинский подписал сегодня документы с учредителем ООО «Вечерний Екатеринбург», согласно которым газета переходит в собственность муниципалитета. Сейчас газета существует только в электронном варианте. Городские власти собираются вернуть печатное издание.
- Глава Екатеринбурга неоднократно заявлял, что жителям нужна «Вечёрка», какой горожане её запомнили за более чем 60 лет присутствия на газетном рынке. Градоначальник подчёркивал: у екатеринбуржцев есть потребность в регулярном выпуске качественной газеты, и обязанность муниципалитета - качественно информировать граждан о жизни мегаполиса, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Газету начали выпускать в 1957 году. Тогда она называлась «Вечерний Свердловск». В дальнейшем издание перешло в частную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU