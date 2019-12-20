В Екатеринбурге экс-чиновник создал автошколу, чтобы брать взятки и выдавать поддельные права трактористам

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-20T15:13:31+03:00

В итоге, его отправили в тюрьму на 10 лет

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Сегодня, 20 декабря, в Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор экс-начальнику регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александра Червякова. Его обвиняют за получение взятки.

Чиновник создал автошколу, в которой должны были обучать на трактористов, брал взятки и выдавал поддельные права – без госэкзаменов по практике и теории.

- В силу занимаемой должности он достоверно знал методику обследования органами гостехнадзора автошкол для последующего рассмотрения в установленном порядке вопроса их госаккредитации и выдачи лицензий, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От имени созданной им автошколы изготавливались свидетельства о прохождении всего курса программы, экзаменационные листы и протоколы приема экзаменов. После чего их предоставлял в гостехнадзор, и уже потом подчиненный ему инспектор готовил ВУ: подписывал и ставил печати.

Вскоре он позвал своего друга на роль директора автошколы, от лица которого оформлялись все документы. После этого привлек к себе внештатного инженера-инспектора отдела гостехнадзора, который занимал в школе должность мастера.

- Гособвинитель в судебных прениях просил суд назначил Червякову наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере миллиона рублей, - добавили в прокуратуре.

Экс-чиновник вину признал не полностью, пояснив, что к деятельности соучастников никакого отношения не имел. В итоге, суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU