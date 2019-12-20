Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с менеджментом банка итоги года на конференции ПСБ «Честный разговор»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-20T14:56:56+03:00

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Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков принял участие в конференции ПСБ «Честный разговор» и встрече с менеджментом банка.

Мероприятие проходило в формате открытого общения. В рамках своего выступления Петр Фрадков подвел итоги уходящего года для ПСБ, обсудил с участниками мероприятия перспективы развития банка на 2020 год, а позже ответил на наиболее важные и актуальные вопросы, включая темы работы с ГОЗ, финансовые показатели банка, перспективы развития региональной сети.

«По всем параметрам и бизнес-направлениям, как гражданским, так и оборонно-промышленному, банк показывает очень хорошие результаты. Мы уверенно вошли в стадию стабильного, поступательного развития и перед нами стоят амбициозные задачи, – рассказал Петр Фрадков. – Мы не просто в числе лидеров рынка – сейчас мы создаем новую действительность».

«Тот результат, который достигнут командой ПСБ в 2019 году, – свидетельство большого пути, который мы прошли за уходящий год как опорный банк ОПК. Конечно, каждый понимает, что, исходя из задач, поставленных Наблюдательным советом, сделать нам всем предстоит еще очень и очень многое. Но у нас есть уверенность в успехе, также мы видим, насколько руководство ПСБ лично погружено в бизнес-процессы. Вовлеченность главы банка и всех сотрудников, уверен, позволит стать нам максимально эффективными и усилить конкурентоспособность ПСБ на рынке», – говорит управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

«Если охарактеризовать уходящий год одним словом, то он действительно стал годом прорыва, годом трансформации. Каждый на своем рабочем месте доказывал, что банк сильных людей – это больше чем просто слова, это реальные люди, реальные достижения. И нам важно, что нашу миссию и ценности банка полностью разделяют как наши сотрудники, так и клиенты. Уверена, что наступающий год позволит каждому из нас сделать больше для наших партнеров, для регионов, где мы развиваемся, и страны в целом», – убеждена управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

«2019 год был особенно продуктивным, динамичным, богатым на важнейшие для банка решения, в том числе законодательные. Мы не только справились с новыми вызовами, но и показали рост по всем направлениям бизнеса. Трансформационные процессы позволили нам стать более мобильными, гибкими, меняющимися и не боящимися перемен. Мы активно развиваем деятельность в Северо-Западном регионе, в частности, видим серьезные перспективы сотрудничества по развитию «Единой Карты Петербуржца», – считает вице-президент, управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Крылова.