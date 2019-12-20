2019-12-20T14:51:00+03:00
Происшествия

Один погиб, один ранен: на уральской трассе легковушка сбила двух человек, которые разбирались со своим ДТП

Молодую девушку реанимация увезла в больницу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Этим утром на Урал обрушились снегопады. Из-за плохой видимости на дорогах только в Екатеринбурге произошли десятки аварий. На 273 километре трассы Екатеринбург – Серов этим утром произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

- Водитель машины «Лада», мужчина 58 лет, не справился с управлением, допустил занос ТС и сбил двух пешеходов, которые находились на обочине. Они выясняли обстоятельства другого ДТП, которое произошло ранее на этом же месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате, один из них, мужчина 33 лет, погиб, а второй – 17-летняя девушка была срочно доставлена бригадой реанимации в больницу Невьянска.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует и водителям, и пешеходам быть предельно внимательными на дороге – особенно в условиях плохой погоды. И, без надобности, за руль не садиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с менеджментом банка итоги года на конференции ПСБ «Честный разговор»
Один погиб, один ранен: на уральской трассе легковушка сбила двух человек, которые разбирались со своим ДТП
В Уральском радиотехническом колледже открыли инклюзивную образовательную площадку Молодежного проектного центра
Снежный коллапс парализовал Екатеринбург: ГИБДД посоветовала пересесть на общественный транспорт
«Выглядит криповато»: уральцы не оценили куклы Брекоткина и Рожкова из «Уральских пельменей»
В центре Екатеринбурга рядом с Ледовым городком будут работать бесплатные парковки
«Президент вселил надежду»: экс-директор Метростроя Екатеринбурга о второй ветке подземки
Суд освободил екатеринбурженку от грабительских процентов по займу
Стало известно, когда семья убитой Ксении Каторгиной продаст машину девушки
Глава Екатеринбурга все-таки подарит жителям вторую ветку метро к 300-летию города
Ходит с тростью: следователь рассказал о травмах пассажира виновника аварии на Малышева
«У нас хорошие условия труда»: в Екатеринбурге средняя зарплата врачей – 70 тысяч
В Екатеринбурге восстановят еще одну старинную усадьбу
На свердловские дороги бороться со снегопадом вышло больше 400 спецмашин
Пользуются хорошей репутацией и втираются в доверие: в Екатеринбурге лже-газовики едва не взорвали дом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом