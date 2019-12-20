Один погиб, один ранен: на уральской трассе легковушка сбила двух человек, которые разбирались со своим ДТП

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-20T14:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром на Урал обрушились снегопады. Из-за плохой видимости на дорогах только в Екатеринбурге произошли десятки аварий. На 273 километре трассы Екатеринбург – Серов этим утром произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

- Водитель машины «Лада», мужчина 58 лет, не справился с управлением, допустил занос ТС и сбил двух пешеходов, которые находились на обочине. Они выясняли обстоятельства другого ДТП, которое произошло ранее на этом же месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате, один из них, мужчина 33 лет, погиб, а второй – 17-летняя девушка была срочно доставлена бригадой реанимации в больницу Невьянска.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует и водителям, и пешеходам быть предельно внимательными на дороге – особенно в условиях плохой погоды. И, без надобности, за руль не садиться.

ИСТОЧНИК KP.RU