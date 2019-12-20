Снежный коллапс парализовал Екатеринбург: ГИБДД посоветовала пересесть на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-20T13:52:19+03:00

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Сегодня на Урал обрушился снежный коллапс, который, будто в первый раз, заморозил движение на всех дорогах. На трассы для уборки снега вышли больше 400 спецмашин, однако это мало помогает.

С самого утра машины нещадно бьются, а люди пытаются не упасть по дороге на работу. По данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень пробок в городе завис на отметке в 8 баллов - даже несмотря на то, что на часах еще рабочий день.

Пробки в городе 8 баллов. Фото: Яндекс.Карты

- На заснеженных дорогах водители выбирают скорость, несоответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию до впереди движущихся машин и допускают заносы, - в региональном отделе пропаганды ГИБДД предупредили о плохой погоде. – Сейчас на дорогах Екатеринбурга очень напряженная обстановка: заторы и скопления транспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок на своем «железном коне» до тех пор, пока снегопады не закончатся. В крупных городах лучше пользоваться общественным транспортом, а все дальние поездки перенести на другое время.

- Сейчас наряды ДПС патрулируют трассы Урала. Автоинспекторы готовы оказать первую помощь участникам дорожного движения, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU