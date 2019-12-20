2019-12-20T13:53:52+03:00
Общество

«Выглядит криповато»: уральцы не оценили куклы Брекоткина и Рожкова из «Уральских пельменей»

На манекенах проецируется лица юмористов
Юлия СТАЛИНА
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Выглядит жутковато.Выглядит жутковато.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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Жуткие куклы Дмитрия Брекоткина и Андрея Рожкова в музее УрФУ испугали посетителей. Необычная экспозиция выглядит так: у стены стоят два одетых в костюмы манекена, а на них проецируются лица юмористов. В самом музее не замечают ничего необычного.

- Это такая технология специальная. Не всем кажется, что эта экспозиция жуткая. Некоторым нравится, - объяснил директор медиацентра Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

На манекенах проецируется лица юмористов. Фото: Данил СВЕЧКОВ

На манекенах проецируется лица юмористов.Фото: Данил СВЕЧКОВ

Так же он добавил, что экспозиция на первом этаже разбита на несколько тематических блоков. Первый посвящен самому известному выпускнику УрФУ Борису Ельцину, второй режиссерам, известным писателям, а также артистам. Там где про КВН стоят Рожков и Брекоткин .

ИСТОЧНИК KP.RU

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