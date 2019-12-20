В центре Екатеринбурга рядом с Ледовым городком будут работать бесплатные парковки
Большая проблема для автомобилистов под Новый год – закрытие парковки на площади 1905 года и открытие на ее месте Ледового городка. Ведь машины ставить некуда. Но власти Екатеринбурга отметили, что рядом можно будет оставить машину – платно или бесплатно – и пойти отдыхать. Рассказываем и показываем, где именно.
Платная парковка:
- в подземном паркинге ТЦ «Пассаж»;
- на улице Попова;
- на четной стороне улицы 8 Марта, на отрезке между проспектом Ленина и Малышева;
- на нечетной стороне улицы Вайнера;
- на улице Бориса Ельцина.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Бесплатная парковка:
- на нечетной стороне улицы 8 Марта;
- вдоль улицы Антона Валека;
- на четной стороне Вайнера;
- вдоль переулка Химиков.
Напомним, что Ледовый городок откроют уже 27 декабря. В этом году создатели отдали дань 200-летию Антарктиды. Гостей ждут гигантские статуи пингвинов и моржей.
ИСТОЧНИК KP.RU