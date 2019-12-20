2019-12-20T13:56:43+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга рядом с Ледовым городком будут работать бесплатные парковки

Рассказываем и показываем, где можно будет оставить машину
Мария Трапезникова
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В центре Екатеринбурга рядом с Ледовым городком будут работать бесплатные парковкиВ центре Екатеринбурга рядом с Ледовым городком будут работать бесплатные парковкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Большая проблема для автомобилистов под Новый год – закрытие парковки на площади 1905 года и открытие на ее месте Ледового городка. Ведь машины ставить некуда. Но власти Екатеринбурга отметили, что рядом можно будет оставить машину – платно или бесплатно – и пойти отдыхать. Рассказываем и показываем, где именно.

Платная парковка:

- в подземном паркинге ТЦ «Пассаж»;

- на улице Попова;

- на четной стороне улицы 8 Марта, на отрезке между проспектом Ленина и Малышева;

- на нечетной стороне улицы Вайнера;

- на улице Бориса Ельцина.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Бесплатная парковка:

- на нечетной стороне улицы 8 Марта;

- вдоль улицы Антона Валека;

- на четной стороне Вайнера;

- вдоль переулка Химиков.

Напомним, что Ледовый городок откроют уже 27 декабря. В этом году создатели отдали дань 200-летию Антарктиды. Гостей ждут гигантские статуи пингвинов и моржей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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