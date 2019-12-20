«Президент вселил надежду»: экс-директор Метростроя Екатеринбурга о второй ветке подземки

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-20T13:12:06+03:00

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В четверг, 19 декабря, во время общения президента Владимира Путина с представителями СМИ, главе государства задали вопрос о возможности поддержки Москвой строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Город в 2023 году отпразднует 300-летие и новые станции стали бы отличным подарком.

Власти Екатеринбурга и Свердловской области неоднократно обращались к руководству страны за помощью в строительстве метрополитена. Однако решения по этому вопросу до сих пор не принято.

Свое мнение по поводу реакции президента высказал бывший директор Метростроя Екатеринбурга Юрий Дозорец.

- Слова президента о том, что вопрос строительства метро будет проработан с региональными властями, безусловно, вселяют надежду. Метро – это дорогое удовольствие, мы не сможет за короткое время окутать тоннелями весь город. Везде его строят при помощи федерального центра, - говорит Юрий Дозорец.

Проект второй ветки метро в Екатеринбурге

По его словам, нужно выбрать технологию, заняться вопросом закупки нового оборудования.

- Наибольшее время при строительстве метро занимает прокладка перегонных тоннелей. Когда мы начинали строить метро в 80-х, то проходка шла в основном взрывным способом и ее скорость не превышала 30-40 метров в месяц. Когда купили тоннелепроходческий комплекс ВИРТ, скорость проходки стала 120-150 метров в месяц. Современные щиты идут и по 300 и по 500 метров в месяц. Эта скорость в 10 раз больше того, что было на старте, - говорит экс-директор Метростроя.

Также город, по его словам, должен определиться, какую линию метро нужно строить в первую очередь. Либо вторую – с ВИЗа на ЖБИ, либо сразу третью – с Юго-Запада и Академического в сторону Шарташа.

Напомним, что президент не стал игнорировать вопрос о метро в Екатеринбурге.

- Екатеринбург очень бурно развивается. Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями. В Красноярске начали строить своими силами метро, а потом забросили. Поэтому нужно работать с региональными властями. Такой вид транспорта очень актуален для Екатеринбурга, - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки Фариды Джафаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU