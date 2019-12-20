Суд освободил екатеринбурженку от грабительских процентов по займу

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-20T10:58:19+03:00

Ей помог только закон, который был принят в 2016 году

Изменить размер текста: A A

В сентябре 2015 года Алла решила взять микрокредит в одной из организаций Екатеринбурга – 15 тысяч на 16 дней под 732 % годовых. Женщина должна была вернуть деньги единым платежом в размере 19,8 тысяч рублей. Однако в срок расплатиться не смогла.

На 16-й день организация сменила название, а через несколько месяцев передала дело Аллы в коллекторскую фирму. А еще через полгода коллекторы заключили договор цессии с физическим лицом Надеждой.

- В феврале 2019 года женщина обратилась в суд с иском о взыскании с заемщицы 382 тысячи с учетом суммы основного долга, процентов и штрафной неустойки. Суд отказал в удовлетворении иска, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Тогда женщина пошла выше – в Свердловский областной суд. Но и там все оставили без изменений.

В 2016 году на законодательном уровне были приняты новые правило взимания процентов для микрофинансовых организаций.

- Договор о займе Алла заключили еще до этих изменений, поэтому под поправки в закон ее случай не попал, - заметили в пресс-службе. – Однако суд решил, что начисление сверхвысоких процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права.

Поэтому произвел перерасчет. После чего посчитал, что Алла полностью погасила взятые на себя обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU