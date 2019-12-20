2019-12-20T10:50:51+03:00
Происшествия

Стало известно, когда семья убитой Ксении Каторгиной продаст машину девушки

27-летняя жительница Екатеринбурга погибли от рук бандитов, когда отправилась показывать им свой Audi Q5
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Семья убитой Ксении Каторгиной продаст ее автомобиль Audi Q5 как только внедорожник вернут следователи СКР. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила мать девушки Римма Каторгина.

Та самая Audi, из-за которой убили Ксению. Фото: СОЦСЕТИ

Та самая Audi, из-за которой убили Ксению. Фото: СОЦСЕТИ

- Стоимость машины мне оценить сложно, я в этом ничего не понимаю. Месяц назад, когда я разговаривала со следователем, в салоне еще проводились необходимые экспертизы, - сказала мать Ксении.

Напомним, что предполагаемых убийц молодой мамы задержали в Челябинской области. По версии следствия, к преступлению причастен 42-летний таксист Марат Ахметвалиев, а также его подельники – Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Вся троица пробудет в СИЗО до 12 апреля 2020 года.

Недавно мы публиковали письмо свекрови Ксении, которое она прислала журналистам «Комсомолки». В нем она объясняет, почему преступники должны понести самое суровое наказание – пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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