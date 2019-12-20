Ходит с тростью: следователь рассказал о травмах пассажира виновника аварии на Малышева

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-20T10:28:59+03:00

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Пострадавший в аварии на Малышева друг Владимира Васильева – Глеб Березкин получил тяжкие травмы и был признан потерпевшим по уголовному делу. По словам следователям Алексея Кондина, в первые месяцы после аварии Березкин не мог ходить и передвигался на инвалиднйо коляске.

- Я ездил к нему домой, брал показания и оформлял документы, по которым он был признан потерпевшим. У Березкина были переломы ребер и травма опорно-двигательного аппарата. Более подробно рассказать о них не могу – это медицинская тайна и тайна следствия, - пояснил «КП-Екатеринбург» Кондин.

Сейчас Глеб Березкин передвигается с большим трудом при помощи трости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749392" frameborder="0"></iframe> После аварии на Малышева не может нормально ходить.Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что Владимира Васильева признали вменяемым. За смерть двух человек и угон автомобиля ему грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU