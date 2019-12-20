«У нас хорошие условия труда»: в Екатеринбурге средняя зарплата врачей – 70 тысяч

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-20T10:20:16+03:00

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Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет примерно 70 тысяч рублей. Такие цифры по время пресс-конференции, посвященной итогам года, озвучил начальник управления здравоохранения города Денис Демидов.

- Заработная плата полностью соответствует тем критериям, которые нам поставил президент. У нас хорошие условия труда, что влияет на хорошую укомплектованность медработников, - отметил Демидов.

По словам начальника управления здравоохранения, такая большая зарплата вызвана тем, что медработники совмещают сразу несколько должностей. При этом, сумма названа также с учетом зарплат высококлассных специалистов и врачей из частных клиник.

Вместе с тем, в августе Свердловскстат озвучил среднюю зарплату по итогам первого полугодия 2019 года – 74 461 рубль. Согласно тем данным, в Нижнем Тагиле, где из-за плохих условий труда и низкой зарплаты уволилось большое количество специалистов, зарплата, в среднем, составляет 74 628 рублей.

Кстати, вчера во время итоговой пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин предложил несколько вариантов того, как можно исправить ситуацию с состоянием медицины в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU